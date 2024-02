Sommerfest in Rheinberg Viel Blasmusik und die längste Kaffeetafel am Niederrhein

Auf dem Marktplatz geht es unterdessen nahtlos in ein musikalisches Bühnenprogramm am Abend über, das in Kooperation mit Oliver Prophet geplant und durchgeführt wird. Prophet hat in diesem Jahr Jubiläum: Seit 25 Jahren betreibt er das Restaurant Zur Alten Apotheke, und das soll gefeiert werden. Für Musik sorgen an diesem Abend die Edelweiß-Musikanten mit zünftiger Oktoberfestmusik und die Top40-Band Moodish. Am Freitagabend werden Chris Koch & Friends zu hören sein. Der Rheinberger Sänger war auch schon beim Kulturfest 2022 aufgetreten. Auch ein Vorprogramm ist geplant. Anders als beim Kulturfest sind diesmal keine freien Gruppen in die Organisation eingebunden: Das Team des Kulturbüros und Oli Prophet stemmen das Wochenende. Ohne Programm am Sonntag übrigens – da findet nichts statt. Weitere Details werden die Veranstalter zu gegebener Zeit mitteilen.