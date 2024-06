Im Rheinberger Bauausschuss Warum nicht öffentlich über den Rohbau am Orsoyer Südwall beraten wird

Rheinberg-Orsoy · Der Rheinberger Bau- und Planungsausschuss soll am Mittwoch entscheiden, wie es auf der umstrittenen Baustelle am Südwall in Orsoy weitergeht. Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen.

17.06.2024 , 16:22 Uhr

Stein des Anstoßes ist der Rohbau am Südwall in Orsoy, der abgerissen werden soll. Foto: Uwe Plien