Stromnetzarbeiten in Rheinberg Warum am Annaberg wieder eine Straße aufgerissen werden muss

Wolfgang Schäfer ist ziemlich sauer. Der Architekt wohnt an der Straße Am Annaberg am Rheinberger Annaberg und hatte geglaubt, es habe endlich mal ein Ende mit Dreck und Bauarbeiten. „Vor rund sechs Jahren war die Straße bei uns monatelang aufgerissen, weil durch den Kohleabbau unter dem Annaberg die Kanäle kaputt gegangen sind und alles neu gemacht werden musste“, sagt er. „Zur Belohnung durften wir 2200 Euro für den Straßenausbau an die Stadt zahlen.“ Immerhin, so der Anwohner, sei seither die Straße in einem vernünftigen Zustand.