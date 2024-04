Kulturangebot in Rheinberg Magie und Schmetterlinge in Ass-Dur

Kindertheater Werkstatt der Schmetterlinge Traumhaft geht es dann für die jüngsten Theaterbesucher am Freitag, 26. April, 16 Uhr, weiter. Dann wird „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ aufgeführt, ein Kinderstück mit Musik nach dem Buch von Gioconda Belli und Wolf Erlbruch. „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ erzählt die Geschichte der „Gestalter aller Dinge“. Der junge Rodolfo träumt von einem Wesen, das fliegen kann wie ein Vogel und dabei so schön ist wie eine Blume. Aber so eine Erfindung verstieße gegen die Regeln, es ist verboten, Pflanzen und Tiere zu vermischen. Um Rodolfo von seiner eigensinnigen Idee abzubringen, versetzt die weise Alte ihn in die unbeliebte Insektenwerkstatt. Zwischen Spinnweben und Krabbeltieren führt Rodolfo die Arbeit an seinem Traum dennoch weiter. Als er sein Ergebnis schließlich der weisen Alten präsentiert, ist auch sie von der Schönheit des Insekts berührt und beginnt, den Reichtum der Natur mit anderen Augen zu sehen. Das Bilderbuch „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ der nicaraguanischen Schriftstellerin Gioconda Belli und des Illustrators Wolf Erlbruch ist mittlerweile ein Klassiker geworden. Es geht darum, an seine Träume zu glauben bis sie Wirklichkeit werden. Es spielt das Ensemble des Landestheaters Castrop-Rauxel.