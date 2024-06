Geburtstagsfeier in Orsoy Ilse Jacobi ist dank Hopfen und Malz 100 Jahre alt geworden

Wenn Ilse Jacobi aus ihrem Leben erzählt, fühlt es sich an, als würde man sich im Fernsehen einen alten Schwarz-Weiß-Film ansehen. Als „Fräulein vom Amt“ beispielsweise hat sie elf Jahre lang mit Kabeln und Steckern Telefonverbindungen hergestellt, später bei den Ruhrort-Meidericher Hüttenwerken „ihren Mann gestanden“. Zwischendurch waren Reisen ihre große Leidenschaft. Gemeinsam mit ihren Cousinen – Ehemann Manfred ist früh verstorben – hat sie halb Europa gesehen. Kinder waren ihr nicht vergönnt. „Es hat nicht gepasst, aber das Leben war auch so sehr schön“, erzählt die rüstige Frau, die zwar einen Führerschein besitzt, aber nach bestandener Prüfung nie gefahren ist. „Mein Mann wollte das nicht, Die Fahrprüfung habe ich heimlich gemacht, als mein Mann noch in Kriegsgefangenschaft war“, erzählt Jacobi, die bis vor zwei Jahren noch in ihrem Heimatort Baerl ihren eigenen Haushalt geführt hat und ihren Geist mit Kreuzworträtseln fit hält. Daneben war Geografie immer ihr großes Steckenpferd: „Darin hat mir so schnell keiner was vorgemacht.“