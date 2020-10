Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Rheinberg : Iglus für die winterliche Hotel-Terrasse

Hotel-Chef Michael Böhm in einem der Iglus. Am Tisch haben bis zu acht Personen Platz. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die Betreiber des Gastronomiebetriebs am Fischmarkt in Rheinberg sorgen dafür, dass ihre Gäste in der kalten Jahreszeit draußen geschützt sitzen können. Die Stadt hat dem Hotel eine Winterkonzession erteilt.