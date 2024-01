Dorfentwicklung in Rheinberg IG Zukunft Budberg bereitet Vereinsgründung am Dienstag vor

Beim Treffen der Interessengemeinschaft Zukunft Budberg am 24. Januar im Bürgerhaus (wir berichteten ausführlich) wurde beschlossen, einen Verein zu gründen, um insbesondere die Finanzierung anstehende Projekte zu vereinfachen. Wer Interesse hat, an der Gründung und der Gestaltung der Satzung mitzuwirken, kann gerne am Dienstag, 30. Januar, um 20 Uhr, ins Landhaus Steinhoff an der Bischof-Roß-Straße in Budberg kommen. Die vier Arbeitsgruppen Marienplatz, Natur erleben, Mobilität und Energie möchten sich und ihre Arbeit öffentlich vorstellen und laden deshalb zu einem Infotag am Freitag, 19. April, ein. Weitere Informationen dazu folgen noch. Freiwillige und Ideen dazu sind willkommen. Das nächste reguläre Treffen findet am Mittwoch, 7. März, um 19 Uhr, im Bürgerhaus Budberg am Sportplatz statt. „Wir freuen uns über viele Teilnehmende und immer gerne auch über neue Gesichter“, schreibt Janine Segref, die Sprecherin der IG Zukunft Budberg ist. Weitere Sprecher sind Klaus Lorenz und Peter Houcken. Wer sich noch an der Unterschriftenaktion für Tempo 30 in Budberg beteiligen möchte, kann dies im Budberger Blümchen, in der Budberger Apotheke, in der Budberger Post oder unter diesem Link tun: https://chng.it/w2zNXSC7pX Die Petition läuft noch bis zum 31. Januar.