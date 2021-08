Saisonende im Rheinberger Schwimmbad naht : Hundeschwimmen im Freibad

Rheinberg Die Saison im Rheinberger Underberg-Freibad endet am 5. September, am 25. September sind die Hunde dran. Ab dem 13. September steht das Solvay-Hallenbad zur Verfügung.

Das städtische Underberg-Freibad im Stadtpark bleibt am Donnerstag, 26. August, betriebsbedingt geschlossen, öffnet dann aber nochmal bis zum 5. September. An diesem Tag endet dann offiziell die diesjährige Freibad-Saison – jedenfalls für Menschen.

Eine Sonderbehandlung gibt es wieder für Hunde. Das Hundeschwimmens gehört mittlerweile zum guten Ton eines Saisonabschlusses in Rheinberg. Auch in diesem Jahr: Am 25. September öffnet das Underberg-Freibad noch einmal für alle schwimmbegeisterten Hunde und deren Frauchen oder Herrchen. Von 12 bis 17 Uhr darf getobt, gerannt, gebellt und – das Wichtigste – geschwommen werden. Auch für Schaulustige lohne sich ein Besuch, verspricht die Stadt. „Es ist so schön miterleben zu können, was für einen riesigen Spaß die Vierbeiner an diesem Tag immer haben,“ betont Stefanie Kaleita vom Fachbereich Schule-Sport-Kultur.