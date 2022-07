Bürgerfragestunde im Rheinberger Rat : Hundekot in Vorgärten sorgt für Verstimmung

Auch von gut gemeinten Hinweisschildern lassen sich Hundehalter nicht immer davon abhalten, ihre Vierbeiner das Geschäft in Vorgärten verrichten zu lassen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Rheinberg In der Bürgerfragestunde zu Beginn der Rheinberger Ratssitzung sprach eine Rheinbergerin in der Stadthalle gleich drei Themen an. Unter anderem empfahl sie dem Ordnungsamt, Hundehalter besser zu kontrollieren.

Zu Beginn der Rheinberger Ratssitzungen haben Bürger und Bürgerinnen stets die Möglichkeit, Fragen zu Dingen zu stellen, die die Stadtverwaltung angehen. Von diesem Angebot machte diesmal Dagmar Kullmann aus Budberg Gebrauch. Sie äußerte sich gleich zu drei Themen. Die Verwaltung sagte zu, sich darum zu kümmern.

Hunde Als Rheinberger Bürgerin fühle sie sich im wahrsten Sinne des Wortes mitunter etwas „beschissen“, sagte Dagmar Kullmann. Und zwar besonders seit Corona. Sie beobachte immer häufiger, dass Hundehalter es zuließen, dass Vierbeiner ihr Geschäft in anderer Leute Vorgärten verrichteten. „Das Ordnungsamt sollte öfter mal kontrollieren und auch Bußgelder verhängen“, sagte sie.

Tempo 70 Ihr erschließe es sich nicht, warum auf der Rheinberger Straße (L155) zwischen Rheinberg und Budberg nicht durchgängig Tempo 70 angeordnet werde, so Kullmann. „Es sind maximal 700 Meter, wo man auf dem Stück auf 100 Stundenkilometer beschleunigen kann“, meinte sie. „Es ist schwierig und gefährlich, im Bereich der dortigen Kreuzung auf die andere Seite zu kommen.“ Die Stadt kann dort nur vermitteln, weil sie für Landstraßen nicht zuständig ist.

Schilderwald Auf der Rheinkamper Straße, die in Höhe der Sparkasse von der Rheinberger Straße abzweigt, sollte die Stadt durchgängig Tempo 30 einführen, um Verkehrsteilnehmer dort nicht länger zu verwirren. Dagmar Kullmann: „Es gibt dort so viele Verkehrsschilder und immer wieder andere Vorgaben, da blickt ja niemand mehr durch.“ Sie erinnere sich daran, dass es einen vor Jahren gefassten Ratsbeschluss gebe, der vorschreibe, dass in Rheinberg nicht mehr Verkehrsschilder aufgestellt werden sollten als unbedingt notwendig. Bürgermeister Dietmar Heyde sagte Dagmar Kullmann zu, dies prüfen zu lassen.

(up)