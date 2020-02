Karneval in Rheinberg : Humorvoller Seegang mit dem Narrenschiff voller Frauen

Rheinberg Die Katholische Frauengemeinschaft St. Anna brachte mit 20 närrischen Beiträgen das Publikum im Rheinberger Pfarrheim zum Toben.

Der Blick in den Saal des Pfarrheims lohnte sich. An den langen Tischen saßen gut gelaunte und kostümierte Närrinnen, die außer Rand und Band waren. Im ausverkauften Saal wurde geschunkelt, gesungen und geklatscht, was das Zeug hielt. 20 Programmpunkte servierte die 15-köpfige Spielschar der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) dem Publikum.

Ursula Koczet und Marlis Ingenerf hatten das Ruder des Narrenschiffs in der Hand und steuerten es von Höhepunkt zu Höhepunkt - beispielsweise zum Sketch mit Neuzugang Hildegard Gissing und Urgestein Käte Hügen. Per Telefon will sich die Tochter (Hildegard Gissing) mit ihrer Mutter (Käte Hügen) verabreden. Über Monate ist die Mutter ausgebucht und dauernd unterwegs. Die vorgeschlagenen Termine passen nicht in den Kalender. Nur am Hochzeitstag der Tochter hat sie noch Zeit für ein Treffen. Als die Tochter dann verständlicherweise absagt, ist die Mutter empört: „Immer diese jungen Leute, nie haben sie Zeit.“