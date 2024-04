Kiesabbau im Kreis Wesel Hülskens will Millinger Südsee abgraben

Im vergangenen November ist der Regionalplan nach langem Hin und Her beschlossen worden. Kiesabbau mit der Genehmigung neuer Abbauflächen ist das zentrale Thema dabei. Inzwischen kommt Bewegung in die Sache: Als logische Konsequenz setzte der Plan-Beschluss weitere Verfahren in Gang. So fanden im Weseler Kreishaus jetzt zwei nicht öffentliche Scoping-Termine statt. Deren Inhalt sei der Gegenstand, der Umfang und die Methode der Umweltverträglichkeitsprüfung in den einzelnen Verfahren gewesen, sagt die Kreisverwaltung. Eingeladen dazu waren die betroffenen Kommunen, das Landesbüro der Naturschutzverbände sowie die Träger öffentlicher Belange und der Antragsteller.