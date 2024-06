Schützenfest in Winterswick Für 75 Jahre in der Marienbruderschaft geehrt

Weitere Highlights waren der Menschenkicker und das Spanferkelessen. Fünf Mannschaften zu je fünf Spielern kickerten mit. Kommentiert von Jens Ehlen spielten die Gruppen Op de Gansewei Kicker, Freiheit für die Kekse e.V., FC Lieberampool, St. Antonius Voesch und Die Spontanen, begleitet von den lautstarken Anfeuerungsrufen der Zuschauer. Die hungrigen Zuschauer konnten sich unterdessen bei Bier und „Spanferkel all you can eat“ satt essen.