Innenstadtentwicklung : Hotel Rheintor ist bald Geschichte

Das Hotel Rheintor wird abgerissen. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Abrissarbeiten am Hotel Rheintor laufen auf Hochtouren. Das Gebäude an der Rheinstraße ist entkernt, die dahinter liegenden Garagen sind bereits weggerissen. Wie Eigentümer Gerardus Aaldering auf Nachfrage sagte, wird am Dienstag von einem Kran aus der Dachstuhl entfernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken