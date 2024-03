Aktion der Sparkasse am Niederrhein Hospiz freut sich über Spenden aus dem Giro-Cent-Programm

Von rund 2500 Kunden der Sparkasse am Niederrhein erhielt das Haus mit 20 Mitarbeitern und 40 Ehrenamtlichen jetzt 3293,61 Euro aus dem Spendenprogramm Giro-Cents. Bei der Übergabe lud der Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti auch die übrigen Spendenempfänger ein, von ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu berichten. Insgesamt kamen bei der 19. Spendenstaffel innerhalb von sechs Monaten 7.576,75 Euro zusammen. Die Kunden spenden dabei automatisch jeweils das, was am Monatsende rechts vom Komma auf ihrem Girokonto steht. „Das sind maximal 99 Cent pro Monat. Wir freuen uns über jeden, der sich dazu anmeldet“, so Giovanni Malaponti. Die Spender stimmen per Mausklick für das Projekt ihrer Wahl.