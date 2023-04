Kultur im Rheinberger To Hoop Horst Naumann liest, Lioba Albus albert

Lesung mit Horst Naumann Am Sonntag, 30. April, um 16 Uhr, liest Horst Naumann, 97 Jahre alt, unter dem Motto „An der Reeling – Geschichten von Reisenden, Seefahrern und sonstigen Rentnern“ im To Hoop in Alpsray. Der ausgebildete Schauspieler Naumann durch seine Rollen als Dr. Römer in der Fernsehserie „Die Schwarzwaldklinik“ und als Schiffsarzt Dr. Schröder in der Serie „Das Traumschiff“ bekannt. Daneben ist er als Synchronsprecher und im Hörspielbereich tätig gewesen. Tickets gibt es ab 14,20 Euro online bei Adticket, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse.