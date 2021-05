Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein : Homepage jetzt in Leichter Sprache

Rheinberg Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein haben ihre Seite jetzt so überarbeitet, dass auch Menschen mit Handicaps sie benutzen können. Testleser helfen dabei, Fehler zu vermeiden.

Die Schrift ist ungewöhnlich groß, die Sätze sind kurz, der Abstand zwischen den einzelnen Zeilen dafür umso breiter. Über die Optik lässt sich streiten, aber um schön und schick geht es ganz und gar nicht. Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN), die auch eine große Werkstatt am Nordring in Rheinberg betreiben, präsentieren jetzt ihre Homepage, auch in Leichter Sprache. So können die Texte ab sofort von Menschen mit Einschränkung leichter und besser verstanden werden.