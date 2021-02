Karneval in Rheinberg : Holzmarkt-Pumpe ist ganz jeck

Rheinberg Die Nachbarschaft in der Innenstadt lässt sich auch von Corona nicht ausbremsen. Die Schmückaktion fiel coronabedingt allerdings kleiner aus als üblich.

Von den närrischen Schaufensterpuppen, die die Rhinberkse Jonges in mehreren Ladenlokalen aufgestellt haben mal abgesehen, deutet in der Innenstadt wenig daraufhin, dass Rosenmontag ansteht. Die Pumpennachbarschaft Holzmarkt wollte das so nicht hinnehmen. „Wenn schon alles ausfällt, soll man wenigstens sehen, dass Karneval ist“, findet Pumpenmeister Hans-Theo Mennicken, der ein überzeugter Karnevalist ist. Deshalb traf sich jetzt eine Handvoll Mitglieder, um ihr Symbol mit zahlreichen bunten Luftballons, Clownsmasken und Girlanden in einen närrischen Blickfang zu verwandeln. „Es ist uns wichtig, gerade in diesen schwierigen Zeiten an der Tradition festzuhalten und Farbe in die Stadt zu bringen. Wir hoffen, dass die anderen Pumpennachbarschaften in der Stadt unserem Beispiel folgen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Peter Gardemann.