Kaputtes Pflaster in Rheinbergs Innenstadt Holz- und Fischmarkt werden asphaltiert

Rheinberg · Das Pflaster in Holz- und Fischmarkt ist mittlerweile so kaputt, dass es zu einem Sicherheitsrisiko wird. Deshalb will die Stadt Rheinberg es nun herausnehmen lassen und die Fahrbahn asphaltieren. Das soll in den Herbstferien geschehen.

21.09.2023, 05:30 Uhr

Geflickte Stellen an Holz- und Fischmarkt wie diese sorgen bei den Bürgern schon lange für Unmut. Foto: Armin Fischer (arfi)

Losgerappelte Steine, hässliche Asphaltflicken, Niveauunterschiede: Das Pflaster in der Innenstadt bietet ein desaströses Bild. Ganz besonders schlimm ist es an Holz- und Fischmarkt. Dort zeigen sich in der mittleren Fahrspur und in den danebenliegenden Rinnen gefährliche Pflasterschäden, sagt die Verwaltung. Nicht nur deshalb müsse schnell etwas passieren. Die defekten Stellen vergrößerten sich schnell, weil die Stützfunktion nicht mehr gegeben sei. Die Bushalteflächen seien nicht betroffen.