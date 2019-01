Rheinberg: Holz- und Fischmarkt ab sofort gesperrt

Rheinberg Die Innenstadtsanierung in Rheinberg geht weiter, der nächste Abschnitt hat am Montag begonnen. Die Geschäfte und Wohnhäuser sind zu Fuß erreichbar. Der Wirtschaftsförderer steht Gewerbetreibenden als Berater zur Verfügung.

Am Montag ging es los. Ein Lkw des Weseler Unternehmens Lankes, voll bepackt mit Bauzäunen, rollte am Vormittag über die Straße und hielt vor dem Alten Rathaus an. Bei fiesem Nieselregen begannen Harald Schwanck und seine Kollegen damit, die Baustelle einzurichten – für den vielleicht sensibelsten Abschnitt der Innenstadtsanierung: die Neugestaltung von Holz- und Fischmarkt.

„Alle Gebäude an Holz- und Fischmarkt, also auch die Geschäfte, sind während der gesamten Bauzeit jederzeit fußläufig zu erreichen“, betonte Dieter Paus.

In diesen Tagen beginnen auch die Vorbereitungen für die Kanalsanierung in der Gelderstraße. Zunächst wird eine Kamera durch den Kanal geschickt. So soll herausgefunden werden, in welchem Zustand sich das System befindet. Anschließend ist geplant, den Kanal im Inliner-Verfahren sowie verschiedene Hausanschlüsse in offener Bauweise zu sanieren. Auch auf der Gelderstraße gilt: Alle Gebäude sind während der Kanal- und Hausanschlusssanierung zu Fuß erreichbar. Geschäfte sind – je nach Bauabschnitt – auf einen Abstand zum Gebäude von maximal 15 Metern anlieferbar.