Zum Sonntag Hoffen auf das Licht der anderen

Doch nicht nur diese Lichtquellen führen dazu, dass man sich wohlfühlen kann. Auch ein freundliches „Hej“ und ein Lächeln helfen dabei, sich in der fremden Umgebung wohl zu fühlen. Diese besondere Art des Lichts, dass nur durch die Interaktion mit anderen entsteht, ist universell einsetzbar, selbst jetzt, wo die Kriege und Krisen auf unserer Welt alles noch dunkler aussehen lassen. Wir können leider an vielen Dingen nichts ändern, doch wir können selbst entscheiden, ob wir den Menschen in unserer direkten Umgebung ein kleines Licht schenken, in dem wir unser Licht durch Freundlichkeit mit anderen teilen.