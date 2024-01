Sportangebote in Rheinberg Hockey-Begeisterung an der Montessorischule in Borth

Schnell war der Kontakt zum verein hergestellt. Willi Bourgund von der Hockeyabteilung packte Schläger und Bälle ein und machte sich auf den Weg in die Borther Sporthalle. Die Vorstellung kam bei den Kindern und Pädagogen so gut an, dass man sich für die Anschaffung eigener Hockeyschläger und Bälle an der Montessori-Schule entschloss. Der TuS gab Starthilfe, half bei der Regelkunde, vermittelte Trainingsinhalte und übergab jetzt das Projekt „Hockey an der Montessori-Schule Borth“ an die beiden Lernbegleiter Yvonne Trapp und Frank Hafrmanns zur Weiterführung in eigener Regie. Der TuS will aber im Hintergrund beratend tätig bleiben. Der TuS will die Kinder auch zum Hockeytag in die Rheinberger Großraum-Sporthalle einladen.