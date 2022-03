Kooperation zwischen dem TuS 08 Rheinberg und der Gemeinschaftsgrundschule : Hockey AG an der Budberger Schule

Rheinberg Übungsleiter der Hockeyabteilung des TuS 08 Rheinberg trainieren die Jungen und Mädchen der Gemeinschaftsgrundschule am Rheinbogen in Budberg.

Vor einigen Monaten stellte Willi Bourgund von der Hockeyabteilung des TuS 08 Rheinberg die Mannschaftssportart Hallenhockey in einer Sportstunde des zweiten Schuljahres an der Gemeinschaftsgrundschule am Rheinbogen am Standort Budberg vor. Am 24. und 29. März wird dieses Projekt mit der dritten und der vierten Klasse in Budberg fortgesetzt.