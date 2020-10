Kostenpflichtiger Inhalt: Am 8. November in Rheinberg : Hochzeitsmesse im Kamper Hof

Blick in den für eine Hochzeitsfeier vorbereiteten Saal des Kamper Hofes. Foto: Aaldering

Rheinberg Am Sonntag, 8. November, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, präsentieren sich 26 Aussteller aus 26 Branchen in Rheinberg. im Kamper Hof. Man kann die Messe auch online besuchen.