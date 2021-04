Katholischer Kindergarten St. Evermarus : Hochbeete für die Borther Kita

Borth In der katholischen Kindertagesstätte St. Evermarus Borth werden die Kinder gezielt an Themen wie Nachhaltigkeit und Regionalität herangeführt. Jetzt wurde Hochbeete bepflanzt.

Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird im katholischen Kindergarten St. Evermarus Borth großgeschrieben. So sammeln Erzieher, Eltern und Kinder seit Jahren Müll in den Straßen Borths. Auch Regionalität ist ein wichtiges Thema. „So gibt es beim Frühstück in Buffetform seit diesem Jahr unter anderem Wurst der Metzgerei Tepass aus Borth, Eier vom Hof Brings aus Wallach, Obst vom Niederrhein oder Körnerbrot, das unsere Erzieherin Andrea Hermanns frisch gebacken hat“, erzählt Karina Faasen vom Elternbeirat. Angedacht ist, mit der Ossenberger Mühle zusammenzuarbeiten. Außerdem soll bald ein Obst- und Gemüsegarten entstehen. Den Grundstein dafür haben die Maxikids gelegt. Hochbeete wurden gebaut und dem Kindergarten zur Verfügung gestellt. Der Förderverein hat die Bepflanzung der Hochbeete gespendet. Eine Kräuterspirale, Obstbäume und ein Naschgarten sind ebenfalls schon in Planung oder teilweise umgesetzt. Text und Foto: CK