Konzert in der St.-Anna-Kapelle Das historische Mannborg-Harmonium erklingt wieder in Rheinberg

Eine Restaurierung des Instrumentes ist vom Förderverein zur Erhaltung der St.-Anna–Kapelle geplant. Zwar ist die volle Klangentfaltung erst nach einer Restaurierung und Stimmung des Instrumentes wieder zu erleben, dennoch will Kirchenmusiker Wulf-Schnieders „Appetit“ machen, auf das, was in dem alten Harmonium steckt.