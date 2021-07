Vierteiliges Ferienangebot für Kinder und Jugendliche : Hip-Hop-Beats rund um den Vallan

Rheinberg Am Dienstag endet eine vierteilige Workshop-Reihe rund um das Thema Hip-Hop. Die Veranstalter Manuela Bechert und Renan Cengiz hatten dazu in den Rheinberger Stadtpark eingeladen. Neun Kinder und Jugendliche nehmen teil.

Gemeinsam mit Manuela Bechert engagiert er sich in der Rheinberger Kulturlandschaft. Das Autorenpaar haucht dem Spanischen Vallan seit kurzem neues Leben ein. Viele Aktionen sollen dort in Zukunft stattfinden. Den Anfang machte das Workshop-Programm rund um das Thema Hip-Hop. Das Event wurde gut angenommen. Neun Kinder und Jugendliche gemischten Alters meldeten sich für die kostenlose Ferienaktivität an. Los ging es am Samstag mit einem Rap-Grundkurs. Die Teilnehmer erfuhren, wie komplex der Sprechgesang aufgebaut ist und dass es gar nicht so einfach ist, neben Rhythmus, Beats und Reimen auch noch einen sinnvollen Text zu verfassen. „Ich wollte es immer schon mal lernen“, berichtet der 19-jährige Leonard, der sich sehr viel von den bekannten Rapper Eminem oder Capital Bra abschaut.

Ursprung Hip-Hop ist eine Musikrichtung mit Wurzeln in der afroamerikanischen Funk- und Soul-Musik. Der Rap (Sprechgesang), der aus der jamaikanischen Tradition des Toasting entstand, das Samplen und Scratchen sind weitere Merkmale dieser aus den Ghettos der USA stammenden Musik. Entstanden ist Hip-Hop in den 1970er Jahren.

Am Sonntag drehte sich alles um das Beatboxen. Um die unterschiedlichsten Klänge mit dem Mund zu erzeugen, musste sehr viel geübt werden. Schwer sei es nicht, es komme viel auf die Muskulatur in den Lippen an, so Cengiz. Die Kinder hatten sichtlich Spaß, ihre kreative Ader auszuleben und saugten täglich von 11 bis 18 Uhr eine Menge auf. Und umsonst sollte der ganze Aufwand am Ende natürlich auch nicht sein, wie Manuela Bechert erzählt. „Am Montag wurden die selbst geschriebenen Zeilen in einem eigenen Song performt. Davon haben wir dann ein Video gedreht.“