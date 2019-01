Rheinberg: Tafel erinnert an Haus „Zum Goldenen Schlüssel“

Info

An elf Häusern in der Rheinberger Innenstadt sind die historischen Namen wieder angebracht. So stehen etwa an dem aus zwei Häusern bestehenden Alten- und Pflegeheim Am Kattewall an der Orsoyer Straße die Bezeichnungen „Im reisenden Mann“ und „In der Stadt Amsterdam“.

Die Kanzlei Ingendahl-Rust-Steinkuhl an der Rheinstraße heißt „Im Anker“, am Großen Markt steht das Haus „Zum Kölner Dom“, das Geburtshaus von Amplonius Rating de Berka in der Underbergstraße ist als „Zu den drei Fischen“ gekennzeichnet.

Die Häuser hatten früher auch bildlich dargestellte Bezeichnungen, weil viele Menschen nicht lesen konnten.