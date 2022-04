Lichtaktion am Spanischen Vallan in Rheinberg : Hilfsaktionen für die Ukrainer laufen weiter

Lichtaktion am Spanischen Vallan in Rheinberg

Rheinberg Am Montagabend erstrahlte der Spanische Vallan im Rheinberger Stadtpark in Blau und Gelb, den ukrainischen Nationalfarben. Ein Zeichen der Solidarität.

Ludwig Toth, Geschäftsführer der Firma Blue Media Light Veranstaltungstechnik, und die „Vallanisten“ Manu Bechert und Renan Cengiz von der Kulturinitiative Spanischer Vallan haben sich zusammengetan, um ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen zu setzen, die vor dem Krieg geflohen sind oder sich in der Ukraine in Notsituationen befinden. „Wir werden immer wieder darauf angesprochen, ob und wie man helfen kann“, sagt Cengiz, „und möchten die Aufmerksamkeit nutzen, um auf bestehende Hilfsangebote vor Ort hinzuweisen.“

Viele Hilfsaktionen hat die Stadt Rheinberg mittlerweile gebündelt. Auf der Webseite www.rheinberg.de/de/aktuelles/ukraine-hilfen/ finden sich Informationen und Anlaufstellen, vornehmlich zur direkten Hilfe für Geflüchtete in Rheinberg und Umgebung. Das private Projekt „Freunde helfen Freunden“ organisiert zudem Hilfstransporte ins polnische Gryfino, wo Geflüchtete notdürftig in einer Sporthalle untergebracht sind. Die nächste Spendenaktion für Gryfino läuft bis Donnerstag, 14. April, jeweils von 18 bis 21 Uhr, die Annahmestelle befindet sich im Bauwagen Deckers an der Johannes-Laers-Straße 54 in Alpsray. Für weitere Informationen zum Projekt können Interessierte eine Mail an WirHelfenFreunden@Gmail.com senden.