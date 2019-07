Ehejubiläum : Ehepaar Rameker feiert Diamanthochzeit

Ortsvorsteher Heinz-Willi Coopmann (l.) und der stellvertretende Bürgermeister Klaus Wittmann (r.) gratulierten Hildegard und Hermann Rameker. Foto: Stadt

Rheinberg Für die Eheleute Hildegard und Hermann Rameker aus Rheinberg hat das Haus Underberg eine ganz besondere Bedeutung. 1958 lernten sich die beiden beim gemeinsamen Arbeitgeber in der Produktion kennen und lieben.

Nach 60 gemeinsamen Ehejahren feierten sie nun ihre Diamantene Hochzeit.

Hildegard Rameker, die in Krefeld-Fischeln geboren wurde, war in der Nachkriegszeit mit ihrer Mutter und den Geschwistern nach Kamp-Lintfort zu den Großeltern umgesiedelt, nachdem ihr Vater im 2. Weltkrieg gefallen war. Einige Zeit fuhr sie noch jeden Tag mit dem Fahrrad zu ihrer Arbeitsstelle nach Krefeld. Später fand sie in Rheinberg beu Underberg eine neue Stelle.

Hermann Rameker, gebürtiger Rheinberger, arbeitete damals schon im Unternehmen und blieb diesem treu, bis er mit 63 Jahren in den Ruhestand wechselte. Selbst danach war er noch bis vor einem Jahr im Rahmen eines Bereitschaftsdienstes alle fünf Wochen für seinen alten Arbeitgeber tätig.

Vor 61 Jahren hielt Hermann Rameker auf Knien bei den künftigen Schwiegereltern in Kamp-Lintfort um die Hand seiner Angebeteten an. Mit Erfolg – nach einem Verlobungsjahr gab sich das Paar das Ja-Wort. Elf Jahre wohnten sie zunächst auf einem Bauernhof, bevor sie 1972 ihr Eigenheim an der Löthstraße in Rheinberg errichteten, in dem sie noch heute wohnen. Zum Einzug erhielten Sie ein für sie sehr wertvolles Geschenk des damaligen Pumpenmeisters der Nachbarschaft: Einen Glückwunsch in Rhinberkse Platt auf Pergament, der bis heute gerahmt einen Ehrenplatz im gemeinsamen Zuhause hat. Das Paar hat drei Söhne: Michael, Thomas und Frank. Inzwischen gehören fünf Enkelkinder zur Familie.

Hildegard Rameker widmete sich in der Freizeit gerne Gymnastik, Hermann ging gerne angeln und werkelt bis heute im Nutzgarten. Außerdem war er 50 Jahre in der St.-Michaelis-Schützenbruderschaft aktiv. Gemeinsam gingen die Eheleute regelmäßig kegeln, erfreuten sich an Familienhund Sascha und bereisten die Welt. Eine Rundreise durch Kalifornien wurde gleich zweimal zum Erlebnis. Die Reise anlässlich des jetzigen Ehejubiläums geht in ruhigere Gefilde – an die Mosel.