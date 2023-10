Neues Stück von Hermann’s Bühne in Rheinberg Zum Jubiläum geht es in die Arztpraxis

Das Bühnenbild hat auch dieses Jahr die Regisseurin entworfen. Das Stück spielt in einer Arztpraxis mit integriertem Empfang, Bilder von Organen hängen an der Wand, vorzugsweise Leber und Magen. Es gibt ein Regal mit Fachliteratur und ein Getränkefach, einen Schreibtisch für den Arzt, zwei Besucherstühle. Und drei Türen: den Eingang, die Tür zum Labor und die in die Privaträume. Die Komödie in drei Akten von Bernd Kietzke dauert gut zwei Stunden, nach dem zweiten Akt ist Pause. Sie spielt (fiktiv) in Rheinberg, das Wort „Wintersheim“ im Original-Titel hat man durch „Niederrhein“ ersetzt.