Comedy in Rheinberg Hennes Bender tritt im To Hoop auf

Hennes Bender im To Hoop Der Kabarettist Hennes Bender (Foto: Bender) ist ein Freund vieler Worte. Daran hat sich auch in seinem neuen Programm nichts geändert. Es heißt „Wiedersehen macht Freude“. Am Samstag, 26. November, 20 Uhr, ist der Bochumer damit zu Gast im To Hoop in Alpsray, Alpsrayer Straße 102. Nur mit einem Mikrofon bewaffnet stellt sich Stand-up-Komiker Hennes Bender vor sein Publikum und demonstriert auf seine eigene, sprachverliebte und quirlige Art, dass Widerstand nicht zwecklos ist. Sein Motto: kleiner Mann, große Klappe und viel dahinter. Karten gibt es zum Preis ab 23 Euro.