CD-Präsentation in Rheinberg Helmut Meier kehrt zurück in den Schwarzen Adler

Helmut Meier darf man getrost als Institution betiteln. Denn so normal sein Name auch klingt, so besonders ist dieser Mann. Der Musiker, Texter, Komponist, inzwischen ehemalige Kabarettist und Veranstalter von Kinderlieder-Reihen, bereichert die Musik- und Kleinkunst-Welt seit mehr als 50 Jahren. Am Freitag, 10. November, 20 Uhr, gastiert Meier mit Band nach langer Zeit mal wieder im Schwarzen Adler in Vierbaum. Er stellt dort sein neues Album „Von hier aus“ vor. Ein Konzert, das man nicht versäumen sollte.