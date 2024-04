Familienbetrieb Geerkens besteht seit mehr als 75 Jahren Rheinbergs erster Heizungsbauer feiert Doppeljubiläum

„Es gehört zu meinen liebsten Aufgaben, diese Ehrungen vorzunehmen. Heute ist es ganz besonders, denn der Eiserne Meisterbrief wird im Kreis Wesel erst zum zweiten Mal vergeben“, erklärte Kreishandwerksmeister Günter Bode im Rahmen einer Feierstunde in den neuen Betriebsräumen der Firma Geerkens. Empfänger der Ehrenurkunde ist Heinrich Geerkens, der 1958 in Stuttgart die Meisterprüfung zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer erfolgreich abgeschlossen hatte und in den zehn Jahre zuvor von seinem Vater Hubert gegründeten Betrieb an der Gelderstraße eingestiegen war.