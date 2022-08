St.-Sebastianus-/St.-Georgius-Bruderschaft Rheinberg : Familienfest mit Volltreffern

Rheinberg Heinz Geßmann und Angelika Gohres waren die treffsichersten Schützen beim Emil-Underberg-Pokalwettbewerb der Rheinberger Sebastianer.

An Heinz Geßmann führt kein Weg vorbei, wenn es um Treffsicherheit bei den Sebastianern geht. Geßmann ist Präsident der altehrwürdigen Bruderschaft und zusätzlich noch amtierender Schützenkönig. Seit 2017 ist er das schon, wegen der langen Corona-Pause. Er hofft, dass am nächsten Montag beim Preis- und Königsschießen ein Nachfolger ermittelt wird. Jetzt sicherte sich der Präsident wieder mal den Emil-Underberg-Gedächtnispokal. Mit 49 von 50 möglichen Ringen ließ er sämtliche Mitbewerber hinter sich.

Geschossen wurde beim Familienfest, das die Sebastianer in und an ihrem Schützenhaus am Innenwall feierten. Endlich wieder unbeschwert zusammensitzen, ein Bierchen zum Schweinebraten oder eine Tasse Kaffee zum Kuchen genießen und dabei mit den Vereinsfreunden klönen – so hatten sich das die Schützen gewünscht, und so kam es auch. Über ein paar Regentröpfchen blickten die rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen entspannt hinweg.