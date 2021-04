Gemeinsame Aktion von Caritasverband Moers-Xanten und MAP-Verein in Rheinberg : Zuhause-Projekt in der Reichelsiedlung

Die spanischen Streetart-Künstler Cristian Blaxer und Repo haben im Sommer 2019 die frühere Montessorischule in Rheinberg bemalt. Auch die Fassaden in der Reichelsiedlung sollen bald zu Leinwänden werden. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Mit „Big A“ (großes A) realisieren der Caritasverband Moers-Xanten und der MAP-Verein eine „Heimatwerkstatt“ in Rheinberg, die soziales Engagement und Kunst miteinander verbindet. Die Initiatoren stellten das Projekt jetzt vor.

Wenn man von oben auf die Reichelsiedlung schaut, sind die Hochhäuser angeordnet wie ein großes „A“. A wie Artlon, dachten sich Manuel und Marco Kutz. Die Brüder aus Rheinberg arbeiten beide als Sopzialpädagogen beim Caritasverband Moers-Xanten und gehören zu den Protagonisten des MAP-Vereins, der neben dem Musikfestival am Pulverturm unter anderem auch Jahr für Jahr das Kunst-Festival Artlon auf die Beine stellt.

2020 ist es wegen Corona erstmals ausgefallen. Schon im vergangenen Jahr sollte „Big A“ für Furore in der Reichelsiedlung sorgen. „Das holen wir in diesem Jahr nach“, sagte Marco Kutz, als er das Projekt mit seinem jüngeren Bruder jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren in der Stadthalle vorstellte.

Marco Kutz (links) und Bruder Manuel Kutz stellten im Sozialausschuss Rheinberg das Projekt Heimatwerkstatt vor. Foto: Uwe Plien

Info Gemeinschaft und Identität stärken Die Initiatoren Marco (links) und sein Bruder Manuel Kutz. Foto: Uwe Plien Projekt „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ So hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen das Landesförderprogramm zur Förderung und Stärkung „unserer vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen“ überschrieben. Intention Die Landesregierung fördert Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat stärken. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt im Bundesland deutlich sichtbar werden zu lassen.

Kutz und Kutz haben das Projekt als Beitrag zur „Heimatwerkstatt“ eingereicht. Das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat ein Landesförderprogramm zur Förderung und Stärkung der vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen aufgelegt. „Big A“ passte ins Konzept, den Förderungsbescheid haben die Rheinberger bereits in der Schublade liegen. In die Reichelsiedlung gehe man ganz bewusst, weil dort kulturell nicht viel passiere, das Umfeld durch die Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen aber vielfältig und spannend sei, so die Brüder.

Das Projekt besteht aus zwei Teilen. „Im ersten geht es um einen Beteiligungsprozess“, schilderte Marco Kutz. Bürger einer Kommune, eines Sozialraums werden einbezogen und sollen deutlich machen, was für sie Heimat bedeutet. Kindergarten-Kinder, Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, auch Einrichtungen, Vereine, Unternehmen, sie alle sollen zu Wort kommen. „Geplant war, Workshops und Veranstaltungen dazu durchzuführen“, so Marco Kutz. „Aber das geht wegen Corona nicht. Deshalb setzen wir auf Plan B und haben die Fragestellung abgeändert in ,Was ist für dich Zuhause?’. Weil die Menschen in Pandemie-Zeiten ja zwangsläufig viel zu Hause sind.“ Die Beiträge der Reichelsiedlung-Bewohner sollen über eine Internetseite erfasst werden, die bald freigeschaltet wird.

Wenn die Beiträge ausgewertet sind und eine Vielzahl von Antworten vorliegen, werden die Ergebnisse internationalen Künstler-Teams aus Spanien, Dänemark, Serbien, Bulgarien, Serbien oder Deutschland vorgelegt. Sie werden dann die Wünsche, Vorschläge, Themen oder Anregungen zum Thema Zuhause in Skizzen umsetzen. Die werden dann auf die Fassaden der Hochhäuser in der Siedlung als riesige Kunstwerke gemalt, gesprüht und gepinselt. Sechs Fassaden haben die Hauseigentümer dafür bereits zur Verfügung gestellt, zwei sollten möglichst noch hinzukommen. „Vorgabe ist auch, dass die Ergebnisse nachhaltig wirken und längere Zeit erhalten bleiben“, sagt Manuel Kutz. Die Kunstbeiträge, da sind sich Kutz und Kutz sicher, werden viele Menschen in die Reichelsiedlung locken.