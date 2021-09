Ossenberger Verein wählt neuen Vorstand : Heimatverein hofft auf den Martinimarkt im November

Ossenberg Der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg wählte bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand und hofft, dass geplante Veranstaltungen stattfinden können.

Keine Überraschungen gab es bei der Mitgliederversammlung des Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg in der Gaststätte Paullis. Vorsitzender Hans Dröttboom berichtete, dass das Vereinsleben corona-bedingt zwischenzeitlich fast vollständig zum Erliegen gekommen sei. Immerhin hätten die Glühweinwanderung 2020 und die Radtouren 2020 und 2021 durchgeführt werden können. In diesem Jahr war dann mit einer Führung durch den APX wieder eine Beteiligung am Rheinberger Ferienkompass möglich und der Seniorennachmittag findet seit August wieder statt.