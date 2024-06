Vereine in Rheinberg Heimatverein Ossenberg feiert Sommerfest zum 20-jährigen Bestehen

Der Heimatverein Herrlichkeit wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Aus diesem Grund findet am Samstag, 22. Juni, von 15 bis 22 Uhr, auf dem Ossenberger Dorfplatz ein Sommerfest mit Spiel und Spaß für Jung und Alt statt. Gegen 16 Uhr werden Tanzgruppen des SV Concordia Ossenberg mit sechs- bis zwölfjährigen und gegen 16.30 Uhr mit 13- bis 21-jährigen Tänzerinnen auftreten. Um 17 Uhr wird dann ein Zauberclown das Publikum mit seinen Künsten faszinieren. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene stehen diverse Spiele zur Verfügung. Überdies kann man an einem Glücksrad tolle Preise gewinnen, wobei ein Dreh 20 Cent und sechs Drehs einen Euro kosten.