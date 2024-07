Im Rheinberger Stadtpark Heimatverein erkundet den Baumlehrpfad

Eine Exkursion des Heimatvereins Rheinberg durch den Rheinberger Stadtpark, die ursprünglich für den 18. Juni geplant war, musste aufgrund des damaligen Starkregens verschoben werden. Der neue Termin für den Rundgang ist Montag, 29. Juli. Während des Rundgangs wird der vom Stadtmarketing Rheinberg erstellte Baumlehrpfad vorgestellt, der mit Unterstützung der Stadt und einer Leader-Förderung realisiert wurde. Auf dem Pfad sind 57 Bäume markiert, die alle mindestens 100 Jahre alt sind. Darunter befinden sich auch einige exotische Arten wie ein Mammutbaum, ein Lebkuchenbaum und eine Sumpfzypresse. Ein Spaziergang durch den Stadtpark lohne zu jeder Jahreszeit, versichert der Heimatverein. Aktuell könne man die Vielfalt der verschiedenen Baumsorten an ihren Blättern, Blüten oder Früchten erkennen. Die Mitglieder des Heimatvereins treffen sich um 14 Uhr am Hegerbecken im Stadtpark. Nach dem Rundgang gibt es die Möglichkeit, sich in geselliger Runde auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenlos.