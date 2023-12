Heiligabend in Rheinberg Auf dem Weg zur Krippe

So wie in der St.-Peter-Kirche sind zum Weihnachtsfest in vielen Kirchen Krippen aufgebaut. In Rheinberg feiert die Pfarrei St. Peter unterschiedliche Gottesdienste am Heiligen Abend und am Weihnachtsfest. Um 15 Uhr geht es los mit dem Krippenspiel in der St.-Evermarus-Kirche. Gleichzeitig findet der ökumenische Hirtenfeld-Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St.-Mariä-Himmelfahrt in Ossenberg statt. Es spielt der Posaunenchor der Evangelischen Gemeinde Wallach-Ossenberg-Borth. Ebenfalls um 15 Uhr ist der Hirtenfeld-Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Anna, der sich besonders an Familien richtet. Sollte es regnen, finden diese Hirtenfeld-Gottesdienste in den Kirchen statt. Um 16 Uhr ist dann die Krippenfeier mit dem Kinderchor „Sing!Spatzen“ in der St.-Peter-Kirche. Um 16.30 Uhr ist der Hirtenfeld-Gottesdienst auf dem Schulhof der Budberger Grundschule, bei dem der Kirchenchor von St. Marien singt. Es folgen dann die Christmetten um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Orsoy, um 18 Uhr in St. Peter und um 18 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt in Ossenberg und in St. Marien in Budberg. Den Abschluss machen die „Späten Metten“ um 22 Uhr in St. Anna und St. Evermarus in Borth. Foto: Armin Fischer