Altersjubiläum in Rheinberg 100 Jahre alt, aber neu in Rheinberg

Als Hedwig Meyer am 5. April 1923 geboren wurde, bestand die Weimarer Republik, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs dauerte es noch 16 Jahre. Jetzt feierte die gebürtige Dortmunderin im Kreis ihrer Familie ihren 100. Geburtstag. Im Pflegezentrum am Wiesenhof ließ sie sich ein Glas Sekt schmecken und freute sich über Besuch. Hedwig Meyer ist vermutlich die älteste Neubürgerin in Rheinberg, sie wohnt erst seit einem Monat in der Stadt. Ein Enkel lebt hier, zudem seit einem Monat auch ihr einziger Sohn Michael Meyer mit Ehefrau Monika. Hedwig Meyer hat lange in Lünen gelebt, später in Hamminkeln und zuletzt hat sie Sohn und Schwiegertochter fünfeinhalb Jahre nach Bayern begleitet.