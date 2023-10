Kultur in Rheinberg Alles für den Dackel, alles für den Club

Aber es geht alles schief. Lisbeth Krause zwängt sich in ihr altes Brautkleid und blamiert sich, als sie in die Dackelsitzung platzt. Es kommt zum Eklat, Lisbeth verlässt Dieter, der die Reinigungskraft Marielka (ebenfalls Luana Bellinghausen) zum Eifersüchtigmachen einspannen will, was alles auf die Spitze treibt. So jagt ein Missverständnis das nächste, bis Krause sich selbst auf den von ihm als Falle gebauten elektrischen Stuhl setzt und beinahe das passiert, was er immer wieder in pathetischster Form ankündigt: „Dat macht die Pumpe nisch mehr mit. Dat is dat Ende!“ Seinem Kumpel Herbert rät er noch: „Du darfst dem Rad des Schicksals niemals in die Speichen greifen.“ Dann, wie durch ein Wunder, wendet sich das Blatt: Alles wird gut, Lisbeth kommt zurück, Krause wird wieder gesund und doch noch Präsident.