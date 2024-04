Ratssitzung in Rheinberg Was die Fraktionen zum Haushalt sagen

Jürgen Bartsch (Grüne) Vor allem das Ausbleiben erwarteter Gewerbesteuereinnahmen habe die Haushaltsberatungen schwierig gemacht. Ein Haushaltssicherungskonzept sollte vermieden werden. Die Leistungsfähigkeit der Kommunen werde seit Jahren stark strapaziert, in etlichen Fällen überstrapaziert. Zudem sei das Anspruchsniveau in der Bürgerschaft gestiegen. Ausgabenkürzungen und/oder Einnahmeerhöhungen seien unvermeidlich gewesen, sagt Jürgen Bartsch. Die nun beschlossenen Einschnitte oder Vertagungen seien zum Teil schmerzlich. So wäre ein Einstieg in die iPad-Ausstattung der Schulen schon jetzt wünschenswert gewesen, ebenso die Planung für ein Kombibad. Besonders bedauerlich sei auch das Streichen der ökologischen Förderprogramme oder die personellen Kürzungen. Zentrale und finanziell gewichtige Maßnahmen im Sport werden trotz aller Sparbedürfnisse umgesetzt, sprich die neuen Kunstrasenplätze in Borth und in Rheinberg. Es gebe zwar eine Erhöhung beider Grundsteuern, die aber deutlich gegenüber den Ursprungsplanungen abgemildert werden konnte. (Zustimmung)