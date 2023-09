Umstrittener Bau in Rheinberg Haus am Südwall in Orsoy soll abgerissen werden

Die Stadt macht im Fall des umstrittenen Hauses am Südwall in Orsoy einen kompletten Rückzieher und stellt alles auf Neuanfang. Der Rohbau für das private Mehrfamilienhaus soll abgerissen werden und für das komplette Areal am Südwall soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Im Bau- und Planungsausschuss wurde vorgeschlagen, dass die Stadt das Grundstück kauft, um eine zukünftige Planung besser steuern zu können. Ein neuer Bauantrag, den der Bauherr inzwischen eingereicht hat, soll zurückgewiesen werden. bei all dem hagelte es noch einmal ordentlich Kritik aus den Reihen der Politik. Die warf der Bauverwaltung vor, Fehler gemacht zu haben. Einer sei gewesen, den Ausschuss nicht einzubeziehen. Zahlreiche Zuhörer verließen zufrieden den Sitzungssaal nach der Entscheidung des Ausschusses.