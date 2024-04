Live-Musik in Rheinberg „Harlem Lake“ bringen kernigen Bluesrock aus dem Nachbarland

Also machte sich die Band im Studio an die Arbeit. Neues Material wurde geschrieben und die Einflüsse von Joe Bonamassa, Dire Straits, Little Feat und BB King verschmolzen. Heraus kam Harlem Lake. Auf ihrem Debütalbum „A Fool’s Paradise Vol. 1“ hört man einige Oden an den Blues, aber auch besonders schön komponierte Songs mit Einflüssen aus Americana, Rock und Soul. Daves durchdachte Arrangements passen eng mit den Texten von Janne überein, die für ihre poetischen Metaphern und ihre kraftvolle Stimme bekannt ist. Sonny Ray rundet das Ganze mit Emotionen ab, die aus tiefstem Inneren kommen. Sie erzählen die alten Geschichten von Liebe, Verlust und Sehnsucht.