Mitgliederversammlung in Ossenberg Hans Dröttboom bleibt Heimatvereins-Vorsitzender

Hans Dröttboom erinnerte in seinem Rückblick an die unterschiedlichen Aktivitäten des Vereins. Besonders hob er den Martinimarkt hervor, lobte aber auch die Glühweinwanderung auf dem Jakobsweg, die Maiandacht am Heiligenhäuschen am Helmt , die Fahrt zum Archäologischen Park in Xanten und die Fahrradtour zur alten Schmiede Peters in Menzelen. Zudem erwähnte Dröttboom die Seniorennachmittage und den Ossenberger Wochenmarkt. Carsten Kämmerer, der Leiter der Arbeitsgruppe, verstehe es, durch besondere Veranstaltungen den Wochenmarkt nicht nur bei den Ossenbergern immer beliebter zu machen.