40 Jahre „Hahndrang“ aus Rheinberg Eine Kegelclub, der nicht kegelt

Eigentlich fing alles ganz normal an: Zwölf junge Männer aus Ossenberg gründeten vor 40 Jahren einen Kegelclub. Machte man damals so. Und auch der Name, den sie sich gaben, passte in eine Zeit, in der es in jeder Dorfkneipe eine Kegelbahn gab: „Die Pudelbrüder“. Die ersten Versuche, alle Neune zu werfen, fanden in der Alpener Burgschänke statt. „Die Kegelbahn lag im ersten Stock. Es gab einen Aufzug, mit dem das Bier nach oben befördert wurde“, erinnert sich Gründungsmitglied Jörg Bollin.