Ganztags-Angebote in Rheinberg : Gute Noten für die Betreuung an den Schulen

An der Europaschule in Rheinberg (Foto) gibt es einen gebundenen, also verpflichtenden Ganztag. Am Amplonius-Gymnasium sind die Angebote freiwillig. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Vertreter von Amplonius-Gymnasium und Europaschule berichteten im Schulausschuss über ihre Ganztags-Arbeit.

Das Gymnasium arbeitet ohne gebundenen Ganztag, darauf wies Padtberg in seinen Ausführungen noch einmal extra hin. Das heißt: Die Schüler können, müssen die Angebote am Nachmittag aber nicht wahrnehmen. „Wir bieten viele Arbeitsgemeinschaften an, arbeiten aber anders als die Europaschule“, so der Direktor. „Es läuft gut.“ Ein Grund dafür sei auch, dass der eigene Förderverein Träger der Betreuung sei. Da kümmere man sich hochengagiert um die Kinder. „Allerdings“, so Padtberg, „haben wir nicht die ganz große Menge an Kindern, die die Betreuungsangebote bis 15.45 Uhr nutzen.“ Für die Europaschule zeichnete Reichert ein anderes Bild. Die Schule – ab Sommer ist sie eine Gesamtschule – hat den gebundenen, also verpflichtenden Ganztag. „Bei uns verbringen die Schüler 36 Wochenstunden an der Schule“, berichtete er den Ausschussmitgliedern. „Deshalb muss alles gut organisiert sein.“ Und das sei es auch, wie Reichert erzählte: „Ich durfte unser Ganztagskonzept sogar schon in Berlin vorstellen.“