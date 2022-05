In der St.-Peter-Grundschule in Rheinberg : Gute Noten für Feuerwehrübung

Wenige Minuten nach der Alarmierung gehen Feuerwehrleute bereits in die völlig verrauchte Grundschule. Der Disconebel wurde mit einem Hochleistungslüfter herausgeblasen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Am Freitagabend rückte die Einheit Mitte mit rund 20 Einsatzkräften zur Rheinberger St.-Peter-Grundschule aus. Das erdachte Szenario: In der Küche im Keller brannte es, in der oberen Etage saß eine Schulklasse mit ihrem Lehrer fest.

Zum Glück war alles nur eine Übung der Rheinberger Feuerwehr-Einheit Mitte. Ansonsten hätte die Sache böse ausgehen können. So aber stellten sich nach rund einer Stunde alle Beteiligten auf dem Schulhof der St.-Peter-Grundschule zu einer Manöverkritik im Kreis auf und zogen ein positives Fazit. Hie und da lief wohl nicht alles nach Lehrbuchvorgabe, konnte man heraushören. Kleinigkeiten: eine Leiter stand nicht richtig am offenen Fenster, irgendein Vorgang kostete zu viel Zeit. Aber so ist das eben, wenn die Feuerwehr ausrückt: Alles muss blitzschnell gehen, weil es darum geht, Menschenleben zu retten. Und dann passieren kleine Unachtsamkeiten. Aber zu 99 Prozent erbrachten die etwas mehr als 20 Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr den Nachweis, dass sie gut ausgebildet sind und ihr Geschäft verstehen.

Entsprechend zufrieden blickte Lars Kleiner drein, als er sich bei den Einsatzkräften und Statisten bedankte. Der Stadtbrandinspektor, der auch Berufsfeuerwehrmann ist, hatte diesen Übungsdurchlauf vorbereitet. Nur ganz wenige seiner Kollegen waren eingeweiht. „Es soll ja alles möglichst echt wirken“, sagte Kleiner. „Und selbst, wenn die Kameraden merken, dass es sich um eine Übung handelt, wird der ganze Ablauf bis zum Schluss konzentriert und diszipliniert durchgezogen.“ Denn es geht um was: Die gesammelten Erfahrungen können schon beim nächsten Echt-Einsatz hilfreich sein.

Die Kinder werden vorsichtig aus dem Gebäude geführt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Einmal im Jahr gibt es eine Übung Hintergrund Feuerwehrübungen wie die am Freitag an der Grundschule St. Peter führt die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg unter normalen Umständen einmal im Jahr durch. Stadtbrandinspektor Lars Kleiner wies darauf hin, dass die Feuerwehr zu Einsätzen möglichst in Zugstärke – das sind 22 Einsatzkräfte – fahren sollte. Doch das sei nicht immer möglich, da nicht alle aktiven Wehrleute rund um die Uhr zur Verfügung stünden.

Folgende Lage hatte Lars Kleiner zusammen mit Michael Buchloh, Hausmeister an der St.-Peter-Grundschule und gleichzeitig aktiver Feuerwehrmann in der Einheit Orsoy, erdacht: In der Grundschule übernachtet eine Schulklasse mit dem Lehrer in einem Raum im Obergeschoss des Gebäudes. Im Keller in der Schulküche entsteht ein Brand, der das komplette Gebäude verraucht. Tatsächlich stand das Gebäude am Freitagabend an der Schulstraße voller Rauch. „Dafür haben wir ungefährliches Nebelfluid genommen“, sagt Lars Kleiner. „Besser bekannt als Disconebel.“ Und tatsächlich war auch eine „Schulklasse“ im Haus: Stephan von Thenen, Leiter der Jugendfeuerwehr und von Beruf Lehrer, hatte sich mit Arvid (5), Anna-Marie (11), Aleyna (13). Nele (12), Anton (10 und Phillip (14) in einen Raum zurückgezogen.

Das Schuldach wurde nach Glutnestern abgesucht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Dann ging es los: Lars Kleiner rief die (natürlich eingeweihte) Leitstelle in Wesel an, dier wiederum die Alarmierung an die Rheinberger Feuerwehr meldete. Unterdessen aktivierte Hausmeister Buchloh die Lautsprecherdurchsage, die dann mehrere Dutzend Male laut und deutlich zu vernehmen war: „Aufgrund eines technischen Defektes müssen wir Sie bitten, das Gebäude vorübergehend zu verlassen. Bitte benutzen Sie alle Ausgänge und begeben Sie sich ins Freie.“

Keine fünf Minuten später rollen auch schon die ersten Fahrzeuge an: unter anderem ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20), ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 und die Drehleiter. Innerhalb von Sekunden erkunden die ersten Einsatzkräfte unter Atemschutz das Gebäude auf der Suche nach zu rettenden Menschen, es werden Wasserschläuche ausgerollt, mit einem leistungsstarken Lüfter wird der Rauch aus dem Schulflur geblasen. Und schnell steht eine Leiter am Fenster des Raumes, in dem sich die Kinder mit ihrem Lehrer befiinden. Als klar ist, dass die Gefahr überschaubar ist, werden die Kinder und der Erwachsene aus dem Haus geführt und in Sicherheit gebracht.

Zum Schluss wird die neue Drehleiter ausgefahren, um vom Korb aus das Dach der St.-Peter-Schule zu inspizieren und nach möglichen Glutnestern zu suchen. Weil es sich um eine Übung handelt, steht allerdings niemand im Korb, er dreht leer seine Runden.

Nach getaner Arbeit sind alle Beteiligte froh, dass sich nur um eine lehrreiche Übung gehandelt hat. So konnten die Kameraden und Kameradinnen entspannt ins Wochenende gehen. Wissend, dass der nächste Echt-Einsatz schneller kommen kann als einem liebt ist.

(up)