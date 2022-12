Service für Senioren in Rheinberg Gute Noten für Hausnotrufsystem

Vielen sei nicht bekannt, dass der DRK-Kreisverband Niederrhein in Rheinberg seit 1997 als einziger Sozialverband im Kreis Wesel eine eigene, rund um die Uhr besetzte Hausnotrufzentrale betreibt. In der Einsatzzentrale am Melkweg in Rheinberg laufen die Notrufe auf und werden von medizinisch geschulten Mitarbeitern bearbeitet. „Täglich nehmen wir rund 275 Notrufe an. Nicht hinter allen verbergen sich immer lebensbedrohliche Situationen, sondern oftmals auch kleine Sorgen und Probleme von älteren und alleinlebenden Menschen“, sagt Ferdenhert und macht deutlich, dass die Mitarbeiter in der Einsatzzentrale häufig auch Trost spenden und einsamen Menschen Mut machen. „Das zeigte sich vor allem in der Zeit der Corona-Lockdowns“, so Ferdenhert weiter.