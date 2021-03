Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über Rheinberg : Gute Noten für die Stadtverwaltung

Die Prüfungsanstalt äußerte sich in ihrem Abschlussbericht positiv über die meisten Arbeitsabläufe im Rheinberger Stadthaus. RP-Foto: C. Reichwein Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheinberg Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat die Arbeitsabläufe im Rheinberger Stadthaus unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse wurden jetzt nicht-öffentlich vorgestellt. An einigen Punkten soll noch nachgebessert werden.

Finanzen, Beteiligungen, Hilfe zur Erziehung, Bauaufsicht, Vergabewesen und Interkommunale Zusammenarbeit: Das waren Bereiche, die die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in den vergangenen Monaten in der Rheinberger Stadtverwaltung geprüft hat. Im Rechnungsprüfungsausschuss, der nicht-öffentlich tagt, stellten Projektleiter Thorsten Mindel, GPA-Prüfer David Limburg und die Stellvertreterin des Präsidenten, Simone Kaspar, jetzt die wesentlichen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen vor. Neben Zahlen, Daten und Fakten zur Entwicklung der Stadtfinanzen der Stadt Rheinberg gibt die GPA in ihrem Prüfungsbericht auch Feststellungen und Empfehlungen.